Einbruch nach Corona - Dringend Blutspender im Saalekreis gesucht

Die Bereitschaft in Sachsen-Anhalt, Blut zu spenden, ist zurückgegangen. Was das mit Corona zu tun hat. Besuch bei einem Blutspendetermin in Querfurt.

Querfurt/MZ - Als Steffen Bieda seinen Blutspendeausweis aus dem Portemonnaie holte, war er selbst überrascht. Auf dem letzten Stempel stand das Jahr 2003. Fast 20 Jahre war der Querfurter also nicht mehr Blut spenden. Den Ausweis hatte er hervorgeholt, weil Bekannte ihm erzählt hatten, dass am nächsten Tag eine Blutspende in Querfurt stattfindet. 24 Stunden später lag der 49-Jährige im Haus der Vereine auf einer Liege, hatte gerade einen halben Liter Blut abgegeben und war im Gespräch mit Simone Rückbrod, die Teamleiterin beim DRK-Blutspendedienst NSTOB ist. Sie freute sich, dass er nach so langer Zeit wieder Blut spenden war, zumal ein Rückgang der Spendenaktivität in Sachsen-Anhalt zu verzeichnen ist.