Mücheln/MZ - Dreister Einbruch im südlichen Saalekreis: Unbekannte sind in der vergangenen Woche zwischen Montag, 15 Uhr, und Sonntag, 18.50 Uhr, über mehrere Tage in ein Einfamilienhaus in Mücheln eingebrochen, teilt die Polizei mit.

Demnach beobachteten Zeugen in diesem Zeitraum mehrfach zwei Männer, die vermeintliche Arbeiten am Haus durchführten und Gegenstände – darunter einen Rasentraktor – in ihren Transporter luden. Die Nachbarn schöpften zunächst keinen Verdacht, da sie davon ausgingen, dass die Männer im Auftrag des abwesenden Hausbesitzers arbeiteten, heißt es.

Am Sonntag entwendeten sie jedoch auch das Auto des Eigentümers aus der Garage, woraufhin die Nachbarn die Polizei informierten. Die Beamten fanden eine aufgebrochene Kellertür, durchwühlte Wohnräume und ein beschädigtes Garagentor vor.