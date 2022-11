Einbrecher klauen in Merseburg einen Tresor

Merseburg/MZ - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Geschäft in der Halleschen Straße in Merseburg eingebrochen und haben dort einen Tresor samt Inhalt gestohlen. Darin, so berichtet die Polizei dazu, habe sich unter anderem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich befunden. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro geschätzt.