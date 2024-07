Auf der Landesgartenschau finden stetig wechselnde Blumenschauen statt. Derzeit laufen die Umbauarbeiten für die nächste Ausstellung. Dabei stehen vor allem Fuchsien im Fokus. Ein kleiner Einblick in die Arbeit der Gärtner vor Ort.

Bert von der Forst leitet die Umpflanzung für die neue Blumenschau in der Blumenhalle.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es ist kurz vor 10 Uhr in Bad Dürrenberg. In ein paar Minuten öffnen sich die Tore der Landesgartenschau. Ein Reisebus nach dem nächsten hält vor dem Haupteingang an. Bereits jetzt warten zahlreiche Touristen darauf, das Gelände betreten zu können und einen Blick auf die Blütenpracht der Landesgartenschau zu werfen.