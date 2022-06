Ein Jahr im Landtag: „Die Lust ist ungebrochen“

Debüt am Rednerpult: Nach fast einem Jahr hielt Sven Czekalla (CDU) im Mai seine erste Landtagsrede.

Magdeburg/Merseburg/MZ - Fast ein ganzes Jahr musste Sven Czekalla auf diesen Moment warten und dann dauerte er nur drei Minuten – war gefühlt sogar noch schneller vorbei: „Die Zeit rast am Pult unheimlich schnell“, berichtet der CDU-Abgeordnete über seine erste Rede im sachsen-anhaltinischen Landtag. Die hielt er am 23. Mai über die Auswirkungen des autonomen Fahrens auf die Mobilität in Stadt und Land. Es ging darum, wie Menschen die letzte Meile von den Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause zurücklegen können und um die Forderung, dass das Land für das autonome Fahren ein Konzept brauche – gerade mit Fokus auf den ländlichen Raum.