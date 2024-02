Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Wenn die CDU an der nächsten Bundesregierung beteiligt wäre, will sie als Erstes das Bürgergeld wieder abschaffen. Das erklärte der Generalsekretär der Union. Carsten Linnemann bestärkte damit die Kritik der Union, die Parteichef Friedrich Merz schon im Advent an einem der wichtigsten Reformprojekte der Ampelkoalition geäußert hatte. Die CDU scheint im Bürgergeld ein Thema ausgemacht zu haben, mit dem sie im Jahr wichtiger Landtagswahlen im Osten punkten will.