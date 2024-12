Merseburg/MZ. - Der Saalekreis will sich einen Bautrupp zulegen. Der soll sich um die historischen Liegenschaften in Merseburg, aber auch um die Schulgebäude kümmern. Das Vorhaben stellte Verwaltungsdezernentin Christina Kleinert im Zuge des Maßnahmenpakets zur Etatkonsolidierung vor. Dank hoher Gewerbesteuereinnahmen aus Leuna plant der Kreis 2025 zwar mit einem Plus von 17 Millionen Euro. Doch ab 2026 stehen in der Finanzplanung vor zweistelligen Millionenbeträge rote Minuszeichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.