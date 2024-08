Querfurt/MZ - - Übungsleiterin Edelgard Trömel hatte eigentlich ein Event für die Abteilung Gerätturnen geplant. „Damit die Eltern mal sehen können, was die Kinder bei uns so machen.“ In der Planungszeit fiel der Trainerin von der TSG Gymnasium Querfurt auf, dass der Verein 1994 gegründet wurde, also nun 30-jähriges Bestehen hat. „Deswegen haben wir das jetzt ein bisschen größer aufgezogen“, sagte Trömel bei der Veranstaltung anlässlich des Vereinsjubiläums zum Publikum in der gut besuchten Mehrzweckhalle, wo dann auch vor allem Turnerinnen und Turner ihr Können zeigten. Unter den Zuschauern waren viele Eltern und Großeltern, Vertreter vom Kreissportbund und vom Burgstadtgymnasium sowie auch einige Gründungsmitglieder von damals.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.