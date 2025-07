Ministerpräsident Reiner Haseloff überreichte Dietlind Hagenau in der Magdeburger Staatskanzlei das Verdienstkreuz am Bande.

Leuna/MZ. - 28 Jahre lang leitete Dietlind Hagenau als Bürgermeisterin die Geschicke in Leuna, ehe ihre Amtszeit vor drei Jahren endete. In dieser Zeit traf sie wegweisende Entscheidungen für die Stadtentwicklung und setzte sich erfolgreich für die Bildung der Einheitsgemeinde Leuna ein. Für dieses kommunalpolitische Engagement in ihrer Heimatstadt wurde sie nun am Dienstag in der Magdeburger Staatskanzlei mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland geehrt.