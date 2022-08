Drohnen bei Brandeinsätzen

Der Verband im Saalekreis will zwei Drohnen beschaffen und sucht finanzielle Unterstützer. In Mücheln ist ein solches Gerät bereits im Einsatz.

Mücheln/MZ - Summend steigt die Drohne in die Luft und senkt sich genauso schnell wieder. Nur für eine kurze Demonstration hat Laurin Stephan das 7.500 Euro teure Gerät aus dem Koffer geholt. Staub setzt die Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Mücheln aber sicher nicht an. Seit die Wehr die Drohne im vergangenen Jahr bekommen hat, wird sie bei etwa einem Viertel ihrer Einsätze genutzt. Nun will der Kreisfeuerwehrverband Saalekreis zwei weitere Drohnen anschaffen und hofft dabei auf Unterstützung.