Nach 32 Jahren übergibt Hausärztin Carmen Merxbauer an ihre Schwiegertochter. In ihrer Kötschlitzer Praxis hat sie den medizinischen Fortschritt miterlebt.

Landärztin aus Kötschlitz geht in Rente

Carmen Merxbauer (Foto) übergibt an ihre Schwiegertochter Anja Merxbauer, die die heutige Praxis am Rittergut fortführen wird.

Kötschlitz/MZ. - Ein weihnachtliches Blumengesteck, ein Rezeptbuch und Gutscheine hatte der Kötschlitzer Ortsbürgermeister Andreas Stolle dabei, als er am 23. Dezember in die Praxis Merxbauer kam. Nach über 32 Jahren als niedergelassene Ärztin in Kötschlitz war es der letzte Arbeitstag für Carmen Merxbauer. „Darf ich Sie mal umarmen?“, fragte Stolle, nachdem er die Präsente überreicht hatte. „Es haben mich zuletzt einige Patienten gefragt, ob sie mich mal drücken dürfen“, berichtete Merxbauer.