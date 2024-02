Das Gelände der „Schrottlinde“ in Krumpa wird beräumt. Die Investoren des geplanten Agri-Solarparks haben es gekauft und stellen sich einer wahren Mammutaufgabe.

Drei Hektar Müll sollen von der „Schrottlinde“ in Krumpa beräumt werden

Wegen Agri-PV in Braunsbedra

Krumpa/MZ. - Mit schwerer Technik ist die GfB Baustoffe und Recycling GmbH aus Halle auf dem früheren LPG-Gelände für Rinder- und Schweinezucht in Krumpa aktiv. Der Volksmund nennt es nicht umsonst „Schrottlinde“. Nach der Wende privatisiert, wurde es zu einem Schandfleck. Der Name ist Programm. In den Gebäuden und unter freiem Himmel war zuletzt alles zugemüllt.

Das soll sich in diesem Jahr grundlegend ändern. Das rund drei Hektar große Gelände liegt mitten im geplanten landesweit größten Agri-Solarpark. Grundlegende Voraussetzung für die Zustimmung des Ortschaftsrates Krumpa zum Projekt war die Beseitigung des Schandflecks durch den Investor, den Müchelner Landwirtschaftsbetrieb AVG. Der kaufte dem Eigentümer das Gelände ab und beauftragte die Experten GfB im ersten Schritt mit der oberflächlichen Beräumung.

Der erste Eindruck von GfB-Geschäftsführer Frank Steinhoff fällt kurz und knapp aus: „Erschreckend.“ Es handele sich um Ansammlungen von Baumischabfällen, Altreifen, Dämmstoffen, Bauschutt sowie Schrott in allen Varianten. Auch mehrere Autowracks stünden herum. In den ehemaligen Silos gegenüber, die ebenfalls leer gemacht werden sollen, ergibt eine erste Begutachtung sogar ein totes Schaf. Zuerst wurde das Busch- und Strauchwerk, das die illegale Deponie überwucherte und verdeckte, entfernt. Angesichts der sich auftuenden Dimensionen schätzt Frank Steinhoff, dass es sich hier nicht nur um Privatmüll handelt. Bei den Mengen müssen ganze Lkw Ladungen abgekippt und Firmen kostenlos entsorgt haben, vermutet er und schüttelt mit dem Kopf: „Jeder kann seinen Müll beim Entsorger kostenlos anliefern. Stattdessen wird lieber eine Straftat begangen. Das ist völlig unnötig.“ Nach dem Sichten der Müllberge schätzt der Geschäftsführer, 30 bis 40 Lkw werden zum Abfahren nötig sein. Die Krumpaer hätten aber dadurch keine Beeinträchtigungen zu befürchten. Die Transporte würden nicht durch den Ort erfolgen.

Sein Auftrag geht danach weiter. Der zweite Schritt wird der komplette Rückbau aller Gebäude. In einem dritten Schritt soll eine grüne Wiese entstehen. „Parallel zur Beräumung lassen wir gerade ein Gutachten zu Schadstoffen in den Gebäuden, im Boden sowie im Bauschutt erstellen“, erklärt Frank Steinhoff. Dass es sich um Asbestdächer handele, sei klar. Ziel sei es bei den Gebäudeabrissen, den Beton zu Schotter zu recyceln und ihn wieder einzubauen. Kommen alle Genehmigungen zügig, ist es für die hallesche Firma doch ein Mammutauftrag. „Vieles muss händisch erfolgen“, erklärt Frank Steinhoff. Er schätzt, dass die Beendigung seines Auftrags im dritten, vierten Quartal dieses Jahres realistisch ist.

Für AVG-Geschäftsführer Carl-Philipp Bartmer ist es trotz des erschreckenden Ausmaßes des Mülls sehr wichtig, das Gelände in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. „Wir haben hierfür ein Versprechen gegeben. Wir stellen uns der Aufgabe. Das hier ist jetzt unser Gelände. Und ein Gelände der AVG Mücheln darf nicht so aussehen“, betont er.

Sebastian Möller, ebenfalls AVG-Geschäftsführer, kann beim Blick übers Gelände nur mit dem Kopf schütteln. „Ich schäme mich“, sagt er. „Ich habe mal gelernt, wenn ich Müll verursache, muss ich den auch selbst wegräumen.“ Aber leider sehe er auch bei der Feldarbeit oft illegalen Müll.

An der „Schrottlinde“, die zwar keine 200 Meter von der nächsten Krumpaer Wohnbebauung entfernt liegt, aber hinter dem Bahndamm vor neugierigen Blicken verborgen ist, hören die Müllablagerungen übrigens auch nach dem Beginn der Beräumung nicht auf. Einen frisch abgelegten Müllsack haben seine Mitarbeiter morgens am Zaun gefunden, berichtet Frank Steinhoff. Carl-Philipp Bartmer bittet deshalb die Krumpaer und Spaziergänger, gemeinsam die Augen aufzuhalten.