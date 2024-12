Pixar, Disney und Co.

Merseburg/MZ. - „Es war nach Corona das schwerste Kinojahr“, zieht Ulrich Jacobi die ökonomische Bilanz 2024 für das Merseburger Domstadtkino. Gerade im Frühjahr habe man beängstigend wenig Besucher gehabt. Woran das liegt? „Das Kino hat in Deutschland im europäischen Vergleich ein Reichweitenproblem, wenn es um die Frage geht, wie verbringe ich meine Freizeit“, analysiert der Geschäftsführer. Die Streamingdienste seien dabei gar nicht die große Konkurrenz. „Die werden heute geguckt wie früher das Fernsehen.“ Es sei vielmehr die Fülle an anderen Freizeitmöglichkeiten, in der sich die Lichtspielhäuser behaupten müssten.