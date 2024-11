In Mücheln und Querfurt schmücken nun Weihnachtsbäume die Marktplätze. Wer sie in diesem Jahr zur Verfügung gestellt hat und wie das Fällen und Aufstellen verlief.

Mücheln/Querfurt/MZ. - Gegen 8 Uhr am Mittwoch war die Ernst-Steckner-Straße in Mücheln gesperrt, denn Fällarbeiten waren hier in vollem Gange. Jens und Stefanie Schmidt verabschiedeten den geschätzt zehn Meter hohen und 1,5 Tonnen schweren Nadelbaum aus ihrem Vorgarten. Sie haben den diesjährigen Müchelner Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt, der am Vormittag auf dem Marktplatz aufgestellt wurde.