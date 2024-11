An der Slipanlage Richtung Stöbnitz sollen 30 Mobilheime und schwimmende Bootshäuser entstehen. Der öffentliche Uferweg bleibt dabei erhalten. Die Details zum geplanten Millionen-Projekt.

So sieht das neue Ferienresort in Mücheln aus

Tourismus-Projekt am Geiseltalsee

Mücheln/MZ. - Das geplante Ferienresort am Müchelner Ufer des Geiseltalsees beschäftigt aktuell den Stadtrat und bald auch die Öffentlichkeit. Das Resort soll sich einmal an die Slipanlage in Richtung Stöbnitz anschließen. Die Fläche wird bisher weder wirtschaftlich noch touristisch genutzt.