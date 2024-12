Wölkau/MZ. - „Da haben Sie aber Glück gehabt, heute war mein letzter freier Vormittag in dieser Woche“, so lautet die Begrüßung von Steffi Berger am Mittwochvormittag in Wölkau, einem Ortsteil von Kreypau. Mit über 70 Jahren hat sie offenbar nicht viel Langeweile. „Ich möchte kein Couch-Potato sein“, sagt Steffi Berger. Dennoch tritt sie demnächst etwas kürzer im Ort, zumindest was das alljährliche Weihnachtsfeuer in Wölkau angeht. Dabei kommen die Wölkauer traditionell bei Feuerschale, Glühwein und Gegrilltem zusammen. „Es ist immer schön, dass die Familien im Dorf zusammenkommen“, sagt Steffi Berger.

