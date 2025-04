Hettstedt/MZ. - Ein 17-Jähriger muss sich demnächst wegen schwerer Brandstiftung in Hettstedt vor Gericht verantworten. Wie Jan Wilke, Pressesprecher am Amtsgericht Schwedt/Oder (Brandenburg) der Mitteldeutschen Zeitung mitteilt, beginnt die Hauptverhandlung am 14. Mai und ist nicht öffentlich. Da der Jugendliche derzeit in Brandenburg lebt, ist das Amtsgericht Schwedt/Oder für den Fall zuständig. Im Falle einer Verurteilung greift das Jugendstrafrecht und dem Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.