Der Regen hat Mitteldeutschland doch noch eine Pilzsaison beschert. Pilzberaterin Gisela Jäger-Logsch, die oft bei Ziegelroda im Wald ist, erklärt die Folgen der klimatischen Veränderungen auf das Pilzwachstum. Und was zur Zeit zu finden ist.

Ziegelroda/MZ. - Am Wochenende habe sie eine Rekordzeit von nur 20 Minuten gebraucht, bis ihr Korb voll gewesen sei, erzählt Gisela Jäger-Logsch, während sie am Auto in ihre Gummistiefel schlüpft. „Alles Rotkappen, ich dachte, ich bin im Märchenwald“, sagt die Pilzexpertin.