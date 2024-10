Bad Dürrenberg/MZ. - „Die Latte liegt hoch“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze, bevor er den symbolischen Staffelstab an Janine Stiller übergab. Die ist Geschäftsführer der Landesgartenschaugesellschaft in Wittenberg. In der Lutherstadt steigt 2027 die sechste Landesgartenschau. In einem kurzen Imagefilm zeigten Stiller und ihr Begleiter Martin Luther, was dort in drei Jahren passieren soll: die Verbindung zwischen Stadt und Elbe, eine jetzig Brachfläche, die erblühen soll. „Wie schön wird das denn!“, erklärten diverse Protagonisten zum Ende in die Kamera.

