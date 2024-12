Albersroda/MZ - - Zum elften Mal in diesem Jahr fand am Samstag in der Kirche St. Magnus in Albersroda das „Albersrodaer Abendläuten“ statt. Eine Veranstaltungsreihe, organisiert von Einwohnern und der Kirchengemeinde Schnellroda-Albersroda, die ihresgleichen sucht. „Ich glaube auch, dieses Format, mit dem wir Weltliches und Geistliches mischen, gibt es nur ganz selten“, sagt Pfarrerin Tatjana Eggert, die zu den Veranstaltungen mit der Albersrodaerin Beate Siewert Texte liest. Kirchenmusiker Malte Klevenow, ebenfalls wohnhaft im Ort, spielt in der Regel die Ladegast-Orgel. „Wir sind ein eingeschworenes Dreierteam in der Verkündigung“, so Eggert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.