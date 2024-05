Der Besucherdienst der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg sucht noch nach helfenden Händen. Lisa Berghaus erzählt, wo sie eingesetzt ist und was sie dabei gelernt hat.

Bad Dürrenberg/MZ. - Lisa Berghaus wartet vor dem Kohlebahntunnel auf die Besucher, die mit ihr in die Geschichte eintauchen wollen. Seit Beginn der Gartenschau ist die 32-Jährige als Mitarbeiterin des Besuchsdienstes auf dem Gelände unterwegs. Die Laga-GmbH wirbt in diesem Bereich noch um weitere Mitarbeiter. „Die Personalstärke ist noch nicht da, wo wir sie brauchen“, sagt Geschäftsführer Michael Steinland.

Unschwer sind die Mitarbeiter an den leuchtend grünen T-Shirts und Jacken zu erkennen, auf denen hinten Besucherdienst steht. „Ich werde in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt“, sagt Lisa Berghaus. Sie gebe Führungen am Kohlebahntunnel, unterstütze am Einlass, gebe Hinweise an der Novalis-Bibliothek, verkaufe Salz oder beantworte Fragen der Gäste. „Häufig wird nach den Toiletten oder dem Imbiss gefragt“, sagt sie lächelnd.

Offensiv auf Besucher zugehen

Die Bad Dürrenbergerin hat sich einen Berufswechsel gewünscht und ist so zur Landesgartenschau gekommen. „Ich habe sehr viel über meine Heimatstadt gelernt“, erzählt sie. Gerade durch die Führungen im Kohlebahntunnel habe sie sich viel Neues angeeignet. Geholfen haben die Schulungen, die sie in Vorbereitung auf den Job hatte.

Tatsächlich sucht die Gesellschaft weitere Unterstützung in diesem Bereich. Claudia Klepzig verweist darauf, dass mehrere Mitarbeiter den ganzen Tag gleichzeitig auf dem Gelände unterwegs sind, um die Gäste zu unterstützen. Teil der Aufgabe ist in einem zugewiesenen Bereich die Verantwortung zu übernehmen. Es gehe darum, Probleme zu erkennen und weiterzugeben, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, aber vor allem eben um die Besucher. „Da muss man auch mal offensiv auf die Besucher zugehen können.“

Große Unterstützung aus dem Ehrenamt

Gesucht werden daher Interessierte, die den Besucherdienst für die Dauer der Landesgartenschau unterstützen wollen und die sich gern um die Belange der Gäste kümmern wollen. „Es gehört natürlich auch die Arbeit am Wochenende dazu“, sagt Klepzig. Schließlich hat die Laga 178 Tage am Stück geöffnet. Aktuell könne vieles gestemmt werden, weil freiwillige Helfer mitziehen. „Nur durch intensiven Einsatz der Ehrenamtlichen können wir das so organisieren“, sagt Steinland.