Die großen Volksfeste im Saalekreis starten

Zwei lange Coronajahre pausierten vielerorts die großen Feten oder fanden nur im kleineren Format statt. In diesem „Sommer“ kehren Schlossfestspiel, Stadt- und Brunnenfest zurück. Los geht es schon an diesem Wochenende

Die Städte lassen es in diesem Sommer wieder krachen, wie hier beim Feuerwerk zum Brunnenfest in Bad Lauchstädt 2019

Merseburg/Querfurt/MZ - Bühnen mit Livemusik, Karussells, Bierbuden – zwei Jahre lange waren die im Saalekreis eher Mangelware. Volksfeste fanden, wenn überhaupt, meist nur in abgespeckter Form und unter besonderen Regeln statt. In diesem Sommer, wenn man den noch ausstehenden Juni großzügig dazuzählt, trauen sich die Kommunen jedoch wieder an die großen Feten. Wir geben hier einen Überblick zu den größten Volksfesten.