Als Jugendlicher musste Manfred Ludwig 1945 in den Kriegseinsatz und wurde am 11. April Zeuge des Bombenangriffs auf Querfurt. Mit weiteren Jugendlichen wurde er zu Aufräumarbeiten eingesetzt.

Liederstädt/MZ. - 1945 steht für das Kriegsende in Europa. Manfred Ludwig aus Liederstädt, geboren am 2. Juli 1929, erinnert sich an die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Er ist Zeitzeuge von Kriegsereignissen in Querfurt. Am 11. April 1945 kam es zu einem Bombenangriff auf die Stadt, zu dem er und weitere Jugendliche zu Aufräumarbeiten eingesetzt wurden. Sie waren zu dieser Zeit im Schützenhaus Querfurt einquartiert – „Panzervernichtungstrupp“ nannte man ihre Einheit. Wie er zu dieser kam, wie er den Bombenangriff auf Querfurt erlebte und was danach geschah, schildert der heute 95-Jährige wie folgt: