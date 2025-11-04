Sommerferien in der DDR Die Ferienlager der Geiseltaler Braunkohlewerke

Axel Himmel aus Roßbach und Holger Schmidt aus Mücheln öffnen Fotoalben und Filmarchiv und lassen derzeit Erinnerungen an die Ferienlager der Geiseltaler Braunkohlewerke in DDR-Zeiten lebendig werden. Die Resonanz auf ihren Filmvortrag ist enorm. Mehrere Termine sind bereits ausgebucht. Für welche Veranstaltung man sich noch anmelden kann.