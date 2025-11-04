weather wolkig
Axel Himmel aus Roßbach und Holger Schmidt aus Mücheln öffnen Fotoalben und Filmarchiv und lassen derzeit Erinnerungen an die Ferienlager der Geiseltaler Braunkohlewerke in DDR-Zeiten lebendig werden. Die Resonanz auf ihren Filmvortrag ist enorm. Mehrere Termine sind bereits ausgebucht. Für welche Veranstaltung man sich noch anmelden kann.

Von Diana Dünschel 04.11.2025, 09:00
Das Ferienlager in Bad Klosterlausnitz mit Schwimmbad und dem großen Gebäude mit Kultur- und Speisesaal.
Das Ferienlager in Bad Klosterlausnitz mit Schwimmbad und dem großen Gebäude mit Kultur- und Speisesaal. (Repro: Diana Dünschel)

Braunsbedra/MZ. - Da hatten Axel Himmel aus Roßbach und Holger Schmidt aus Mücheln doch wieder ein gutes Näschen für ein Veranstaltungsthema, das die Einwohner des Geiseltals – vor allem natürlich die Älteren – in Scharen herbeiströmen lässt.