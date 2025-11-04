EIL:
Sommerferien in der DDR Die Ferienlager der Geiseltaler Braunkohlewerke
Axel Himmel aus Roßbach und Holger Schmidt aus Mücheln öffnen Fotoalben und Filmarchiv und lassen derzeit Erinnerungen an die Ferienlager der Geiseltaler Braunkohlewerke in DDR-Zeiten lebendig werden. Die Resonanz auf ihren Filmvortrag ist enorm. Mehrere Termine sind bereits ausgebucht. Für welche Veranstaltung man sich noch anmelden kann.
Braunsbedra/MZ. - Da hatten Axel Himmel aus Roßbach und Holger Schmidt aus Mücheln doch wieder ein gutes Näschen für ein Veranstaltungsthema, das die Einwohner des Geiseltals – vor allem natürlich die Älteren – in Scharen herbeiströmen lässt.