Landwirt Mathias Bittner will die Direktvermarktung ausbauen. Nach Kartoffeln, Kürbissen und Melonenen folgt nun eine Verkaufsautomat, Dort will er alles anbieten, was man zum Grillen braucht - natürlich auch Schweinefleisch aus eigener Aufzucht.

Obhausen/MZ. - Eigentlich wollte Mathias Bittner vor allem einen Ort, an dem er seine Kartoffeln, die er bisher gegen Kasse des Vertrauens verkauft, frostsicher lagern kann. Seit wenigen Tagen ziert nun aber ein teilverglaster Container die Einfahrt zu seinem Landwirtschaftsbetrieb direkt an der B 180 zwischen Querfurt und Farnstädt. Truhen stehen darin und ein Verkaufsautomat. „Der Grundgedanke ist, dass man an dem alles kriegt, was man zum Grillen braucht“, sagt Bittner.