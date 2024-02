Ein Sturm beschädigte vor drei Jahren das Dach der Kirche Bischdorf in Milzau. Seither hat sich dort baulich einiges getan. Das liegt auch an der besonderen Rolle der Kommune für das Gottesdienst.

Die Dorfkirche der Goethestadt: Gotteshaus in Milzau saniert

Die Kirche Bischdorf in Milzau

Milzau/MZ. - Ein Wintersturm zerrt an den Bäumen um den Friedhof in Bischdorf. Äste und Zweige biegen sich. Es ist auch ein Härtetest für das neue Dach der Kirche im Milzauer Ortsteil. Vor drei Jahren hatte ein noch kräftigerer Sturm Teile des Daches abgedeckt. Es war der Anstoß für größere Sanierungen an dem kleinen Gotteshaus. Die schlicht gehaltene Wehrkirche ist eine Besonderheit, nicht nur, weil sie, im 14. Jahrhundert errichtet, eines der ältesten Gebäude der Goethestadt ist. Sie gehört der Kommune und ist dennoch nicht entweiht. Regelmäßig hält die kleine, aber aktive Gemeinde von Bischdorf hier Gottesdienste ab.