Glas, Besteck und Edelstahl – die Merseburger Formgestalterin Brigitte Mahn-Diedering (1933-1993) war eine kreative Künstlerin. Ihre Designs waren preisgekrönt. Was von ihr blieb.

Die Bestecke dieser Merseburgerin sind bekannt, ihr Name nicht

Die Besteckserie Modell 900 „Julia“ von 1968 von Brigitte Mahn-Diedering ist ihre bekannteste.

Merseburg/MZ. - Fast jeder kennt die markanten Besteckdesigns, die Brigitte Mahn-Diedering schuf, aber kaum jemand verknüpft ihren Namen mit den Kreationen. In der Ausstellung „Zwischen Schulbank, Staffelei und Reißbrett“, die von März bis Mai 2025 im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg stattfand, wurden nicht nur Werke des Vaters, sondern auch ihre Entwürfe und Kreationen erstmals präsentiert, 32 Jahre nach ihrem Tod.