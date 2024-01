Drei Grad warm ist das Wasser im Geiseltalsee aktuell. Über 80 Mutige hielt das am Strand von Stöbnitz nicht vom Sprung hinein ab. Viele kamen in Kostümen. Die DLRG-Ortsgruppe will mit Aktionen wie dem Anbaden auch neue Rettungsschwimmer gewinnen.

Stöbnitz/MZ. - „Es ist wie im Ziel beim Marathon: Adrenalin pur“, begründet Ramona Barthel, weshalb sie mit einer Teamkameradin der SG Spergau und Mitgliedern einer weiteren Laufgruppe am Sonntagmittag in Badesachen auf dem verschneiten Strand von Stöbnitz steht. Die DLRG-Ortsgruppe Geiseltalsee hat bei bestem Winterwetter zum Anbaden geladen. Für die Läuferinnen ist es allerdings nur das erste Bad des Jahres im Geiseltalsee: „Wir waren vor zwei Wochen schon im Heidesee“, berichtet Barthel. Und auch beim traditionellen Adventsbaden in Frankleben seien sie immer dabei: „Wir gehen halt lieber im Kalten ins Wasser als in der Wärme. Danach brodelt es schön im Körper. Das ist gut für den Kreislauf.“