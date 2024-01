Die Orgel der Kötzschauer Kirche wird derzeit restauriert. Pfarrer Andreas Tschurn verrät, was das Besondere an dem Instrument ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kötzschau/MZ. - Pfarrer Andreas Tschurn setzt bei seinen Kirchen Schwerpunkte. „Hier konzentriere ich mich auf die Musik“, sagt er, während er in der Kirche in Kötzschau steht. Die sei nämlich aufgrund der guten Raumakustik und der hochwertigen Orgel besonders geeignet für Konzerte. Sogar beheizte Bänke gibt es dort. Damit es auch in Zukunft schöne Klänge in Kötzschau zu hören gibt, investiert die Kirchengemeinde in ihr Musikinstrument: Die Orgel wird derzeit restauriert.