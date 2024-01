Der 26-jährige Muhammed Ünal erfüllt sich mit seiner neuen M-Bar am Querfurter Markt einen Traum. Gäste will er vor allem mit Cocktails aus aller Welt locken.

Querfurt/MZ. - Warum sollte er sich einen fremden Namen ausdenken, fragt Muhammed Ünal und grinst. Deshalb heißt Querfurts neueste Lokalität entsprechend seinem ersten Initial schlicht „M-Bar“. Am vergangenen Montag hat der 26-Jährige sie eröffnet. Einige Tage später sitzen am Nachmittag mehr als ein Dutzend Teenager auf den langgezogenen Sofas und in den Loungesesseln. Sie nippen an Getränken, erzählen. Indirekte blaue und rote Beleuchtung an den Wänden gibt der Szenerie ein gedämpftes Licht. Aus den Lautsprechern tönt Schlager.