Bildung im Saalekreis Der Traum vom Job: Was der Abschlussjahrgang der Förderschule Großkayna jetzt machen will

Viele Förderschüler wechseln am Ende ihrer Schulzeit in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Abschlussklasse der Kielhorn-Schule in Großkayna will aber lieber auf den ersten Arbeitsmarkt.