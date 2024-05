Der Likörmacher vom „Liederstädter“ will sich im zehnten Jahr seine zehnte Stadt schnappen

Christian Hodel ist für seine Liköre unter dem Namen „Liederstädter - Das Original“ in der Region bekannt.

Liederstädt/MZ - - Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren hat Christian Hodel das Gewerbe für den „Liederstädter - Das Original“, wie er seinen Likör ganz heimatverbunden genannt hat, angemeldet. Da arbeitete der aus dem Querfurter Ortsteil Liederstädt stammende junge Mann noch in der Altenpflege. Mit dem Verkauf von Likören begann er im Oktober 2014. Nach ein paar Jahren, in denen sich Hodel durch die Vermarktung seiner Produkte einen echten Namen in der Region gemacht hat, konnte er vom Verkauf seines Likörs aus eigener Herstellung leben.