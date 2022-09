Den berufsbildenden Schulen im Saalekreis gehen die Lehrer aus.

Leuna/MZ - Dass es den Schulen an Lehren mangelt, ist in aller Munde. Doch wie sieht es eigentlich mit den Lehrern und Ausbildern an den Berufsschulen im Saalekreis aus? Auch dort ist eine Versorgung zu 100 Prozent nicht gewährleistet. Pro Woche würden etwa 67 Lehrstunden fehlen, betont Tobias Kühne, Pressesprecher des Landesschulamtes Sachsen-Anhalt. Dabei spricht er konkret von der Berufsbildenden Schule des Landkreis Saalekreis (BBS), die jeweils einen Standort in Leuna und Halle hat. Die Lehrkräfte werden an beiden Standorten eingesetzt werden können. In Summe würden dort drei Lehrkräfte fehlen.