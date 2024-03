Ein neuer Flächennutzungsplan soll den Weg für Wohngebiet, Therme und Kita in Bad Lauchstädt ebnen. Im Stadtrat sorgte er allerdings für Kontroversen.

Debatte um Therme und Kita in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt: In diesem Gebiet möchte Bad Lauchstädt eine neue Therme bauen.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der jüngste Stadtrat von Bad Lauchstädt war ungewöhnlich gut besucht. Der Grund: Auf der Tagesordnung stand der überarbeitete Flächennutzungsplan. Ratsvorsitzende Andrea Wrankmore ließ angesichts des Interesses Fragen zum Punkt in der Einwohnerfragestunde zu. Der letzte Redner nutzte sein Fragerecht zu einem Appell an die anwesenden Räte. Sie sollten der Änderung des Plans nicht zustimmen, sondern ihn hinauszuschieben und die Anwohnerversammlung zu den Goethe-Arkadien am 3. April abwarten. Stadtrat Jürgen Reichelt (CDU) ärgerte das. Das sei versuchte Beeinflussung. „Das geht nicht“, meinte er. Im Endeffekt blieb der Appell aber ohnehin wirkungslos. Mit elf Ja- bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung beschloss der Rat die Offenlegung des Flächennutzungsplans für die Kernstadt.