Leerstand und Vandalismus DB will Merseburgs Bahnhof attraktiver machen und besser vermieten

Im Bahnhof von Merseburg mangelt es derzeit an Geschäften. Auch Büroflächen hat die Bahn dort noch reichlich zur Verfügung. Sie will nun in das Gebäude am Rande der Innenstadt investieren. Im Frühjahr soll ein Projekt fertig werden, an dem der Konzern seit drei Jahren baut.