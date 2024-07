Mitte Februar dieses Jahres ist in der Herrenstraße in Schraplau eine Stützmauer zusammengebrochen: Warum der Schutt, auf dem nun schon Gras gewachsen ist, erstmal noch liegen bleibt.

Dauerhafte Sicherung der Hanglage in der Herrenstraße in Schraplau ist notwendig

Auf Schutt der zusammengebrochenen Mauer in der Herrenstraße in Schraplau ist Gras hoch gewachsen.

Schraplau/MZ - - Auf Erdmaterial der Stützmauer, die Mitte Februar in der Herrenstraße in Schraplau auf die Fahrbahn stürzte, ist mittlerweile Gras gewachsen. Sie sei aber nicht in Vergessenheit geraten, versichert Bürgermeister Olaf Maury (parteilos). Allein schon wegen der damit einhergehenden Einschränkung auf der Straße. Allerdings muss das herabgefallene Material der Wand erstmal noch liegen bleiben, sagt er und verweist darauf, dass der Landkreis die Angelegenheit bearbeitet.