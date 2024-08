Mit neuen Organisatoren erlebt das Elektromusikfestival SNT am Strand von Stöbnitz nach sieben Jahren Pause eine Neuauflage. Bekannte Künstler legen ab Freitag am Ufer des Geiseltalsees für Tausende Gäste auf.

Stöbnitz/MZ. - Die Sonne brennt auf den Sandstrand von Stöbnitz nieder. Einige Besucher haben sich zum Bräunen ausgestreckt, manche sich ihren Schatten in Form eines Sonnenschirms selbst mitgebracht und andere kühlende Zuflucht im Geiseltalsee gesucht. Von dort können sie an diesem Donnerstagmittag in Ruhe zwei Dutzend Männer beim Schwitzen beobachten, die Kisten schleppen, Gerüste montieren. Vier mühen sich gerade ab, einen Metallrahmen aufzurichten. An dem steht in bunten Buchstaben das Wort „Sommernachtsträume“. Dafür stehe die Abkürzung „SNT“, berichtet Clemens Palm. Er ist einer der Organisatoren des SNT-Festivals, das – offiziell veranstaltet von der Müchelner MCLS Event GmbH – an diesem Wochenende sein Comeback feiert – und mit ihm Tausende Fans elektronischer Musik.

„Das SNT-Festival gab es schon zehn Jahre lang bis 2017. Dann musste es aufgegeben werden“, blickt Palm zurück. „Wir lassen es jetzt gemeinsam mit Stefan Schicht, der damals schon dabei war, wieder aufleben. Wir wollen der Jugend hier in der Region etwas geben und der See ist eine tolle Location.“

Badebetrieb und Festivalaufbau liefen parallel. Auch während des Wochenendes soll der vordere Strandbereich zugänglich bleiben. Fotos: Robert Briest

Zwei Nächte lang, beginnend Freitag und Samstag um 20 Uhr bis jeweils zum nächsten Morgen um 5 Uhr, werden insgesamt 40 Elektromusiker am Stöbnitzer Strand auflegen. „Wir haben Techno, House und Mainstream-Elektro dabei.“ Und namhafte Künstler dieser Stilrichtungen wie „Gestört aber geil“ „Komacasper“ oder „Harris & Ford“, zählt Palm auf, während er über das Festivalgelände führt.

Das beginnt mit einigen Pagodenzelten etwa in der Strandmitte. Der vordere Teil bleibt auch während des Wochenendes für die Badegäste geöffnet, der hintere ist nur mit Festivalbändchen zugänglich. Hinter den Zelten öffnet sich eine große Freifläche, an deren Enden sind Bühnenarbeiter gerade noch mit dem Aufbau der Hauptbühne beschäftigt. Am Dach ist eine stilisierte Sonne angebracht. „Sun Stage“ heißt dieser Auftrittsort im Festivalprogramm. Weiter hinten auf dem FKK-Strand stehen zwei Zelte mit der „Circle Stage“, auf der House gespielt wird, und der „Wave Stage“ für Techno. In den Zelten gibt es feste Böden. Die Besucher, die die Nacht vor der Hauptbühne durchtanzen, dürften am nächsten Tag Muskelkater erwarten. Der Sand ist tief. Dafür bietet sich hier das Panorama über den See. Gitter sollen verhindern, dass allzu euphorisierte Partygänger direkt den Weg ins Wasser suchen. Auf einem Ponton im See ist das Logo des SNT-Festivals aufgebaut. „Das wird nachts beleuchtet“, erklärt Palm.

Die Organisatoren investierten viel Mühe in das Design. Briest

Er und seine Mitstreiter haben viel Mühe in das Design des Festivals gesteckt. „Wir wollten nicht einfach 0815 etwas aufbauen, sondern mit Liebe gestalten, damit sich die Leute auch auf einem Festival fühlen.“ Jeweils 2.000 bis 3.000 Gäste erwarten die Organisatoren pro Abend. Etwa 500 von ihnen werden auf der sonst als Überlaufparkplatz genutzten Wiese an der Werkstraße zelten. Dort stehen bereits Dixis, Dusch- und WC-Container. Damit die Stellplätze trotzdem reichen, haben die Veranstalter noch das Feld daneben dazu geholt: „Da könnte ganz Wacken drauf parken“, scherzt Palm.

Er blickt zufrieden auf die Wetterprognosen für das Wochenende. Es soll trocken und warm bleiben. Das sei gut für den Getränkeumsatz, sagt er. Und es sind gute Voraussetzungen für einen gelingenden Neustart des SNT-Festivals. Denn: „Wir wollen hier dauerhaft etwas aufbauen.“