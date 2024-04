Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - Es wird luftiger in Sachsen-Anhalt. Die Landesfläche von 20.452 Quadratkilometer, die sich derzeit noch knapp 2,2 Millionen Menschen teilen, wird in nicht mal 20 Jahren deutlich weniger besiedelt sein. Die Einwohnerzahl soll bis dahin um ein Achtel zurückgegangen sein. So prognostiziert es zumindest eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Bevölkerungsprognose in Deutschland. Sachsen-Anhalt bescheinigen die Autoren die düstersten Aussichten. Kein anderes Land verliert in dem Modell so stark. Der Saalekreis würde laut der Prognose im Gleichklang mit dem Land 11,8 Prozent seiner Einwohner einbüßen. Statt 183.400 2020 sollen es 2040 noch 161.800 sein, 21.600 Menschen weniger. Das entspricht der heutigen Einwohnerzahl von Bad Lauchstädt und Teutschenthal zusammen.