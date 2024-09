Das passiert in Schkopau, wenn nicht alle, die zur Schule müssen, in den Bus passen

Lochau/MZ. - Katrin Balzereit ist sauer. Der Bus, der ihren zehnjährigen Sohn bisher jeden Morgen in Lochau-Wesenitz um 7.05 Uhr in die Schule bringt, fahre die drei Haltestellen in Lochau jetzt nicht mehr an. Dadurch stünden nach ihrer Beobachtung 15 schulpflichtige Kinder da und könnten nicht zum Herder-Gymnasium nach Merseburg kommen. „Also hier sollte doch mal hinterfragt werden, wo der Hase im Pfeffer liegt“, sagt sie der MZ am Telefon.