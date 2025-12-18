Der Solebetrieb der Stadt Bad Dürrenberg muss sich im kommenden Jahr gleich zwei Problemen am Gradierwerk annehmen: der austretenden Sole und Algenbefall an den Bundfeldern.

Nicht überall sollte es am Gradierwerk in Bad Dürrenberg tropfen. Die Lecks sollen im kommenden Jahr geschlossen werden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Es tropft und tropft und tropft am Gradierwerk in Bad Dürrenberg. Ansich ist das bei einem Bauwerk, das rieseln soll, durchaus so vorgesehen. Doch am Querstück tropft es an jenen Stellen, wo besser keine Sole austreten sollte. „Wir haben mehrere Stellen, an denen derzeit die Sole herausläuft“, sagt Jens Piller, Leiter des Solebetriebs. Nach der Suche des Problems ist auch dessen Lösung nicht so einfach bei diesem besonderen Bauwerk.