Bürgerbegehren gestartet Bürgerinitiative Merseburg Zero will, dass Stadt bis 2035 klimaneutral wird

Die Bürgerinitiative Merseburg Zero sammelt jetzt Unterschriften in de Kreisstadt. Ihr Ziel: Die Kommune soll bis 2035 klimaneutral werden. Die Stadtverwaltung hält das für nicht realistisch - zumindest nicht so schnell.