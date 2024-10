SV Merseburg-Meuschau erfolgreich Bürgerbudget in Merseburg: Der Tag der Entscheidung steht an

Der SV Meuschau war 2023 erfolgreich beim Bürgerbudget. Am Dienstag konnte er neue Spielerbänke und eine Anzeigetafel in Betrieb nehmen. Für die Bewerber in diesem Jahr wird es dagegen nun ernst. Am Mittwoch ist der Tag der Entscheidung. Die Bürger haben die Wahl.