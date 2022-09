Neuer Band der Reihe „Au(g)enblicke“ erschienen - Altes Buna-Klubhaus im Fokus

Der Arbeitskreis Döllnitz veröffentlicht seinen vierten Band der Reihe „Au(g)enblicke“. Besonderes Augenmerk erhält das verfallende Buna-Klubhaus X50 in Schkopau.

Das verfallende Buna-Klubhaus, auch X50 genannt, in Schkopau

Döllnitz/MZ - Nach sechs Jahre langer Arbeit ist der vierte Band der Reihe „Au(g)enblicke“ erschienen, der im Auftrag des Arbeitskreises Döllnitz vom Mitteldeutschen Verlag herausgegeben wird. Darin finden sich insgesamt 44 Beiträge zur Geschichte, Wirtschaft, Natur und Kultur in der Region. Im besonderen Fokus stehen in dem neuen Band die Buna-Werke und das alte Buna-Klubhaus X50 in Schkopau.