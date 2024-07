In Merseburg hat das Kinderhaus Bruno eröffnet. Es ist eine Intensiv-Pflege-WG für Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Was das bedeutet.

Bruno hilft schwerstkranken Kindern in Merseburg

Neue Intensiv-Pflege-WG in Merseburg

Merseburg/MZ. - Wer das Backsteingebäude betritt, sieht als Erstes den riesigen Teddy. „Das ist Bruno“, lächelt Jessica Richter (34), die Pflegedienstleiterin im Kinderhaus Bruno. An diesem Tag sind jede Menge Gäste da, um sich umzuschauen. „Wenn wir mit unserem Hund spazieren gehen, laufen wir fast immer hier vorbei“, erzählt ein Ehepaar aus der Nachbarschaft, das sich an diesem Tag durchs Haus in Merseburg führen lässt.