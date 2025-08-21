Baustelle, gekürztes Programm, Händler Brunnenfest in Bad Lauchstädt: Laute Kritik an neuem Format
Kein Flair am neuen Veranstaltungsort, zu kurzes Programm, zu wenig Händler. Der Unmut über die 214. Auflage des Brunnenfestes ist bei vielen Lauchstädtern groß. Der Bürgermeister erklärt, wie er mit der Kritik umgeht und ob er noch einmal auf dem Brunnenversand feiern würde.
21.08.2025, 06:10
Bad Lauchstädt/MZ. - „Halb Lauchstädt fand, dass es ein Trauerspiel war“, „Das ,Festgelände’ hat keinerlei Flair. Die schönen Händler mit Handwerkskunst fehlen gänzlich. Freitagabend höllenlaute Musik. Sonntag 15 Uhr Feierabend.“ „Also das ist wirklich das schlimmste Brunnenfest aller Zeiten.“ Das sind nur drei von zahlreichen Kommentaren, die Bad Lauchstädter und Gäste in den Tagen nach dem 214. Brunnenfest in sozialen Netzwerken hinterließen.