Baustelle, gekürztes Programm, Händler Brunnenfest in Bad Lauchstädt: Laute Kritik an neuem Format

Kein Flair am neuen Veranstaltungsort, zu kurzes Programm, zu wenig Händler. Der Unmut über die 214. Auflage des Brunnenfestes ist bei vielen Lauchstädtern groß. Der Bürgermeister erklärt, wie er mit der Kritik umgeht und ob er noch einmal auf dem Brunnenversand feiern würde.