In der Brennerei von Raimar Ködel entstehen regionale Spezialitäten von Rum über Gin bis Obstbrand . Warum kein Tropfen an der Steuer vorbeigeht.

Raimar Ködel vor seiner Brennanlage in Luppenau. Er bietet die unterschiedlichsten Produkte an.

Merseburg/MZ. - Die Brennanlage blitzt, als würde sie mehrmals am Tag poliert. In der Luft liegt ein unbeschreiblicher Duft nach dem, was da gerade im Brennkessel wabert: „Wir brennen heute Quitte“, sagt Raimar Ködel. „Das letzte Obst der Saison.“ Ende Oktober habe man die Quitte eingemaischt und vergoren. „Jetzt versuchen wir so viel Aroma wie möglich in unser Destillat zu bekommen.“