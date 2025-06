Brand eines Bierwagens auf der Autobahn 38 Brennender Anhänger sorgt für stundenlange Vollsperrung der A38

Am Montagabend ist auf der A38 nahe der Anschlussstelle Merseburg-Nord ein Getränkeanhäger in Brand geraten. Rund 40 Kameraden der umliegenden Feuerwehren mussten ausrücken. Die Autobahn war in Richtung Leipzig rund zwei Stunden gesperrt.