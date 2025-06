Von Fachfirma bekämpft Schilder warnen vor gefährlichen Raupen: Eichenprozessionsspinner am Kinderheim in Köthen entdeckt

In der Eiche am Kinderheim in Köthen wurden Raupen des Eichenprozessionsspinners entdeckt und von der Firma Janssen bekämpft. Warum dafür Vollschutz nötig ist.