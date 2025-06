Anne Graul und ihre Familie bieten Reisenden in Dessau-Roßlau die Möglichkeit, im Garten hinter ihrem Haus zu zelten und eine warme Dusche zu nehmen. Warum sie das tun und was sie dabei erlebt haben.

Dessau-Roßlau/MZ. - Vielen Menschen gelingt es, ihren Garten – sei er in einem Verein oder hinter dem eigenen Haus – in ein kleines Paradies zu verwandeln. So auch Anne Graul und ihrer Familie. Doch eines unterscheidet ihr persönliches Kleinod im Stadtbezirk Alten von dem der allermeisten anderen Dessau-Roßlauer. Denn sie bieten Reisenden an, in ihrem Garten zu zelten und eine warme Dusche zu nehmen. Eine Gegenleistung verlangt die Familie dafür nicht. Doch warum macht sie das? Und wie ist es dazu gekommen?