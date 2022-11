Brennende Möbel in einem Hochhaus lösen einen Großeinsatz aus

Weil Rauch aus einem Fenster kam, musste die Feuerwehr am Sonntag zum Roßmarkt in Merseburg ausrücken. Dort brannte es in einer Wohnung.

Feuer in einer Wohnung am Roßmarkt in Merseburg

Merseburg/MZ - Als die Feuerwehrleute am Sonntag am Roßmarkt in Merseburg eingetroffen sind, drang schon Qualm aus dem angekippten Fenster einer Wohnung im vierten Stock. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte zu dem Hochhaus, in dem ein Wohnungsbrand gemeldet war. Unklar war zu dem Zeitpunkt noch, ob sich Menschen in der Wohnung befanden, so der Einsatzleiter.